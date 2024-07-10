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İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

10.07.2024 - 15:27 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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