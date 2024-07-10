İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
10.07.2024 - 15:27 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Yükselen dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Ekipler, alevlere müdahale ediyor.