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GündemMardin'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları genişletirliyor
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Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları genişletirliyor

20.09.2026 - 14:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/DERİK, (Mardin), (DHA)-

Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan Selahattin Karayel (13) aranıyor. Arama çalışmalarında, kadavra köpekleri de kullanıldı.

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1Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları genişletirliyor

Olay, dün öğle saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahattin Karayel’den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

2Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları genişletirliyor

Dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, bugün de devam etti. Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerini de kullandı. Çocuğun bulunması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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