Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları genişletirliyor
20.09.2026 - 14:56Güncellenme Tarihi:
Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan Selahattin Karayel (13) aranıyor. Arama çalışmalarında, kadavra köpekleri de kullanıldı.
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Olay, dün öğle saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahattin Karayel’den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, bugün de devam etti. Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerini de kullandı. Çocuğun bulunması için ekiplerin çalışması devam ediyor.