Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAkçakoca'da sezon bitti, sahiller kuşlara kaldı
HaberlerGündem Haberleri Akçakoca'da sezon bitti, sahiller kuşlara kaldı

Akçakoca'da sezon bitti, sahiller kuşlara kaldı

20.09.2026 - 15:28Güncellenme Tarihi:

Yaz aylarında yoğunluğu ve kalabalığıyla dikkat çeken Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca sahilleri, tatil sezonunun sona ermesi, okulların açılması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Akçakoca'da sezon bitti, sahiller kuşlara kaldı

Bir zamanlar adım atacak yer kalmayan sahiller, şimdi martı ve güvercinlere kaldı.

2Akçakoca'da sezon bitti, sahiller kuşlara kaldı

Mayıs ayının sonlarından itibaren denizseverlerin akınına uğrayan ve yaklaşık 4 ay boyunca tatilcilerin vazgeçilmez adresi olan 3 mavi bayraklı plajda yoğunluk sona erdi.

3Akçakoca'da sezon bitti, sahiller kuşlara kaldı

Yaz mevsiminde zaman zaman Karadeniz'in zorlu fırtınalarına sahne olsa da adım atacak yer kalmayan sahiller, havaların soğumaya başlamasıyla boşaldı.

4Akçakoca'da sezon bitti, sahiller kuşlara kaldı

Okulların açılması ve tatilcilerin kentten ayrılmasının ardından Karadeniz sahillerinin yeni sakinleri martılar ve güvercinler oldu.

5Akçakoca'da sezon bitti, sahiller kuşlara kaldı

Kalabalığın yerini huzura bıraktığı plajlar, şimdilerde sadece denizin ve sessizliğin tadını çıkarmak isteyen az sayıda ilçe sakinini ağırlıyor.

6Akçakoca'da sezon bitti, sahiller kuşlara kaldı

Kış aylarına yaklaşırken kumsalın boş kalmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahilde oturup dinlenmeyi tercih ediyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi