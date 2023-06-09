GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 gözaltı
ABONE OL

İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, polisin operasyonunda 12 bin 856 doldurulmuş sigara ile 3 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

09.06.2023 - 15:42 | | DHA
İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 gözaltı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine, Selçuk ilçesinde 4 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 12 bin 856 doldurulmuş sigara, 3 bin 400 bandrolsüz makaron, 1060 sahte denetim pulu, 316 sigara filtre ve kağıdı, 128 paket gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü, 96 elektronik sigara ve likidi, 92 kilogram nargile ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Özhaseki: Toplamda 850 bin bağımsız birimi, hükümet olarak yapmaktayız

Bakan Özhaseki: Toplamda 850 bin bağımsız birimi, hükümet olarak yapmaktayız

Hafize Gaye Erkan görevine başladı! İlk açıklama geldi

Hafize Gaye Erkan görevine başladı! İlk açıklama geldi

Karadeniz’in iki ilinde petrol ve doğal gaz müjdesi! Sismik çalışmalara başlanıyor

Karadeniz’in iki ilinde petrol ve doğal gaz müjdesi! Sismik çalışmalara başlanıyor