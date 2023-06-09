İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 gözaltı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine, Selçuk ilçesinde 4 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 12 bin 856 doldurulmuş sigara, 3 bin 400 bandrolsüz makaron, 1060 sahte denetim pulu, 316 sigara filtre ve kağıdı, 128 paket gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü, 96 elektronik sigara ve likidi, 92 kilogram nargile ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.