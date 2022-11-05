İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli saat 16.26"da yaşanan deprem, 9,97 metre derinlikte meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, kısa süreli panik yaşandı.

İzmir, 4 Kasım'da saat 03.29'da merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğünde depremle sarsılmış, panik nedeniyle balkondan atlayan 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.