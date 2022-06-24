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İzmir’de 226 Afgan göçmen sınır dışı edildi

İzmir Valiliği İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünde bulunan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen, uçakla sınır dışı edildi.

24.06.2022 - 22:25 |
İzmir’de 226 Afgan göçmen sınır dışı edildi

Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan ve yine yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan farklı tarih ve bölgelerde yakalanmış 226 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünden alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi. Tümü Afganistan uyruklu şahıslardan oluşan 226 düzensiz göçmen, İzmir’den Afganistan Kabil’e uçak yolu ile gönderildi. Türkiye ve Galatasaray formaları giyen bazı göçmenler dikkat çekti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri arasında uçağa binen düzensiz göçmenlerin tahliyesi, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.

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    İzmir’de 226 Afgan göçmen sınır dışı edildi

    İzmir’de 226 Afgan göçmen sınır dışı edildi