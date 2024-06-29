İzmir, Karaman, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması ile ülke genelinden korkutan yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

BALIKESİR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler yönlendirildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

KARAMAN

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya ve Yaylacık mevkilerinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Ermenek Orman İşletme ve Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de devam ederken, havadan helikopter ile de destek sağlanıyor. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA

Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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İZMİR

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.