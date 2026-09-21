535 bin liralık destekle hayatı değişti! Bingöl’de bir ilke imza attı

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Kahvehanenin müşterilerinden Nisa Beki, kentte daha önce kadınların rahat zaman geçirebileceği böyle bir yerin bulunmamasının eksikliğini hissettiklerini aktararak, şunları söyledi:



"Böyle bir yerin açılması kadınlar için çok iyi bir hizmet oldu. Arkadaş çevremizle gelip burada okey oynayabiliyoruz, oturup sohbet edebiliyoruz. Kendimizi her anlamda rahat hissediyoruz. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Hiç böyle bir konsept duymamıştım. Ne Bingöl'de ne de farklı bir şehirde hiç duymadım. Güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum."