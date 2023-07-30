İzmir Güzelbahçe'de orman yangını! Müdahale sürüyor

Yangın, saat 12.30’da Yaka Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BİR ORMAN YANGINI DAHA ÇIKTI

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde saat 12.30'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, ilçede bir orman yangını daha çıktı. Saat 13.15 sıralarında İzmir-Çeşme çevre yolu Zeytinler mevkisinde bir otomobilde yangın başladı. Otomobildeki alevler, yol kenarındaki ormana sıçradı. Güzelbahçe yangınına müdahale eden ve bölgeden yükselen dumanları fark eden ekipler, havadan müdahale başlattı. Ayrıca Yaka Mahallesi'ndeki orman yangınında çalışmaların iyiye gittiği aktarıldı.