Eylem Tok’a Oğuz Murat Aci’nin annesi Pervin Aci'den Anneler Günü’nde çağrı: Çocuğunu al ve gel

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’de gece 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur, kullandığı lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 ATV araca çarptı. Kazada Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından, emniyet görevlilerinden önce olay yerine giden yazar Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u alarak İstanbul Havalimanı’na götürdü. Eylem Tok ve oğlu kazadan 4 saat sonra 2 Mart 2024’de 03.50 sırlarında adaletten kaçarak Mısır’a gitti. Timur Cihantimur hakkında, ‘bir kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek’, annesi Eylem Tok hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma devam ederken Eylem Tok ve oğlunun Mısır’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gittikleri tespit edildi. Kazanın üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, Türkiye’ye dönerek teslim olmadı.

‘OĞLUM BANA GELEMEDİ BEN ONA GİTTİM’

Hürriyet'ten Emin Mert Kırarslan'ın haberine göre; oğlu Murat Aci olmadan ilk Anneler Günü’nü geçiren Pervin Aci, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Adalet mücadelesine devam eden Pervin Aci, dün Anneler Günü’nde oğlunun mezarını ziyaret etti. Gözü yaşlı anne Pervin Aci, Eylem Tok ve annesine seslenerek şunları söyledi: “Eğer anne olmak istiyorsa kendini kanıtlasın, alsın oğlunu gelsin. Annesi de ona seslensin, ‘Kızım annesin, millet sana böyle bakmasın’ desin. Eylem Tok gelsin, ‘Korktum’ desin, anneliğini kanıtlasın. Biz de insanız, anne olarak hiçbir çocuğun annesinin acı görmesini istemem. Anneler Günü’nde oğlum bana gelemedi, ben gittim mezarına. Eylem Tok’un Anneler Günü’nü kutlamıyorum. Hiç mi vicdanı sızlamadı çocuğunu kaçırırken? Alsın çocuğunu gelsin. Can dostlarım olduğu müddetçe ayakta kalacağım, annelik bunu gerektirir. Telefonum susmadı, bir evladım gitti binlercesi geldi. Tanımadıklarım benim anneler günümü kutluyor, peki ona neler söylüyorlar?”

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