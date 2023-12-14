İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Güner, partisinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın eşi İYİ Partili Ece Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Güner, İYİ Parti'nin 4 Aralık'taki GİK toplantısından çıkan yerel seçimlere 'Hür ve müstakil girme' kararını doğru bulmadığını belirterek, "Bildiğiniz gibi en azından İstanbul ve Ankara'da iş birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir. Yıllardır tek adam sistemine karşı mücadele ediyorum. Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.