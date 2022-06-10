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İtalya’da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter kaybolmuştu! Açıklama geldi

İtalya’nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Konuyla ilgili Eczacıbaşı Holding'den açıklama yapılarak helikopteri arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

10.06.2022 - 22:26 |
İtalya’da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter kaybolmuştu! Açıklama geldi

Helikopterin bulunması için çalışmalar sürdürülürken Eczacıbaşı Holding'ten bir açıklama daha yapıldı.

İtalya'da kaybolan helikopterdeki Türklerin isimler belli oldu! Eczacıbaşı çalışanları da içindeydi
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İtalya'da kaybolan helikopterdeki Türklerin isimler belli oldu! Eczacıbaşı çalışanları da içindeydi

Açıklamada, "İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronelar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Büyükelçimiz Ömer Gücük ile birlikte arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için" ifadelerine yer verildi.

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