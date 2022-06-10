İtalya'da kaybolan helikopterdeki Türklerin isimler belli oldu! Eczacıbaşı çalışanları da içindeydi

İtalya’nın Toskana Bölgesi’ne bağlı Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 4’ü Türk 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi.

Lucca eyaletindeki Capannori'den kalkan helikopter, ülkenin kuzeydoğusundaki Treviso bölgesine gittiği belirtilirken Eczacıbaşı Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu ve kendilerinden haber alınamadığını duyurdu. Kimlikler ise belli oldu: Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil...

İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 4'ü Türk 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği aktarıldı.

Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı.

SİNYAN TESPİT EDİLDİ

İtalyan basınından aktarılan son dakika haberine göre; pilota ait olduğu düşünülen telefona ait sinyal tespit edildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de yaptığı açıklmada, "İtalya’nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, İtalya'da içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu helikopterin radar temasının kesilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Kamuoyumuz gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir" dedi.

KAYBOLAN HELİKOPTERİN ARAMA ÇALIŞMALARINA İTALYA HAVA KUVVETLERİ DE KATILDI

İtalya’nın Toskana-Emilian Apennines bölgesinde kaybolan ve içinde 4’ü Türk pilot dahil 7 kişinin bulunduğu helikopterin, arama kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katıldı.

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano havaalanından yerel saatle 09.30 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığını ifade edildi. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması sebebiyle Ulusal Alp Kurtarmaya bağlı 24 gönüllüden oluşan yer ekibinin, araştırmayı yerden yürüttüğü belirtildi. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı helikopterin ise arama çalışmalarına havadan devam ettiği kaydedildi.

ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Helikopter için Modena ve Lucca şehirleri arasındaki sınırda Apenin sıradağlarında arama çalışması başlatılırken, Eczacıbası Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan kişilerin 4'ünün Türk olduğunu doğrulayarak 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.

Eczacıbaşı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Networktarafından düzenlenen kâğıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.

İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.

Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız." (Sabah)