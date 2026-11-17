Haberin Devamı

Haberin Devamı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında 2027 yılı gelir tarifesi netleşti. Kasım ayı meclis toplantılarının ikinci oturumunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında görüşülen tarife karara bağlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi etkinlik ücretlerine yüzde 40 zam önerisi, Başkan Genç tarafından düşürüldü.

Başkan Genç, kültür ve sanata destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Kültür ve sanata Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olarak pozitif destek verelim. Enflasyon oranının yarısı kadar, yani yüzde 15 oranında artış uygulayalım. En azından kültür ve sanata yönelik bir desteğimiz de olmuş olsun” dedi.

MECLİSTEN GEÇTİ

Bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. Gençlerin spora yönelmesini teşvik etmek amacıyla spor salonu ücretlerine de enflasyonun yarısı kadar, yani yüzde 15 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Tarifede genel olarak yüzde 30 ile yüzde 40 arasında artış öngören düzenlemeler meclis üyelerinin onayına sunuldu. Katı atık bertarafına ilişkin 43'üncü madde oy çokluğuyla, diğer maddeler ise oy birliğiyle geçti. Başkan Genç, emeği geçenlere teşekkür ederek, yarın yapılacak oturumlarda 2026 yılı performans programı ile bütçesinin görüşüleceğini bildirdi. Ayrıca, 103 yaşında vefat eden Kore Gazisi Pirağa Uzun'un isminin yaşatılmasını istediklerini belirtti.