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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası iştirakiyle düzenlenen "8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı", 62 ilden 172 firmanın katılımıyla açıldı.

Burada konuşan DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş, binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası ve zengin mutfağıyla Mezopotamya'nın kalbinde yer alan Diyarbakır'ın, bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen lezzetleri ve üreticileri buluşturduğunu söyledi. 2018 yılında başladıkları fuar yolculuğunun sekizinci buluşmasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Arslantaş, "Bu yıl 62 ilimizden 172 firma, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesine ait ürün ve lezzetleri Diyarbakır'da bir araya getiriyor. Son iki yıldır kendi alanında Türkiye'nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonumuz, geçtiğimiz yıl 370 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak kentimizin ve bölgemizin önemli ekonomik ve kültürel buluşmalarından biri hâline gelmiştir. Fuarları yalnızca ürünlerin sergilendiği alanlar olarak değil; üretimin ticaretle, yerel değerlerin ulusal pazarlarla buluştuğu önemli platformlar olarak görüyoruz. Bu anlayışla, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Mezopotamya Raf Buluşmalarının ikincisini de fuar kapsamında gerçekleştiriyoruz" dedi.



