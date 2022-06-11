İtalya'da Eczacıbaşı çalışanlarını taşırken düşen helikopterden acı haber geldi! 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı...

İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı’ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding’in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2’si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolduğu bildirilmişti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü helikopterle ilgili acı haber az önce geldi. İtalyan Ansa haber ajansı helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu. Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi.

YERİ BELİRLENDİ: CUSNA DAĞI

İtalyanın Modena bölgesinde, 9 Haziranda içinde 4ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağında olduğunu duyurdu.

Açıklamada Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır denildi. Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holdingin 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

Cusna Dağı bölgesi

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEYİT ETTİ

Çekyada resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.

ECZACIBAŞI HOLDİNG: BÜYÜK ACI VE ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ

Açıklamada, "İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi. Arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki yedi kişinin cansız bedenlerine ulaştıkları açıklandı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

BURSALI ARİF CEZ'İN CENAZESİNE ULAŞILDI

İtalya helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk yolcudan Arif Cez'den gelen acı haber babasına ulaştı. Arif Cez'in, Eczacıbaşı Grubu'nun Yalova'daki temizlik ürünleri fabrikasının müdürü olduğu öğrenildi. Arif Cez Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, acı haber Yenişehir’de bulunan baba Mustafa Cez’e verildi.

Helikopterdeki Türkler... Sondal sağa; Tüketim Ürünleri Planlama Direktörü Altuğ Erbil, İpek Kağıt Fabrika Müdürü Arif Cez, İlker Uçar, Tüketim Ürünleri Üretim Müdürü Serhat Kenar.

NE OLMUŞTU?

İtalya’da dün Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı’ndan kalkan bir helikopter radardan kayboldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı’ndan dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4’ünün Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

ISSIZ VE ENGEBELİ

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano Havaalanı’ndan dün yerel saatle 09.30 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığını ifade edildi. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması sebebiyle Ulusal Alp Kurtarmaya bağlı 24 gönüllüden oluşan yer ekibinin, araştırmayı yerden yürüttüğü belirtildi. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı helikopterin ise arama çalışmalarına havadan devam ettiği kaydedildi.

Helikopterin, hijyen ve ev temizlik ürünlerini satan “Roto Cart” isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansımıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “İtalya’nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir” bilgisini paylaştı.





TEHLİKE SİNYALİ GÖNDERİLMEDİ

İtalyan Corriere Della Serra gazetesinin aktardığına göre, helikopterin radardan kaybolduğu dakikalarda Apenin Dağları bölgesinde fırtına vardı. Bu arada helikopterden merkeze hiçbir tehlike sinyali de gönderilmemişti. Helikopter, içindeki yolcuları Emilian şirketinin yeni tesisine götürüyordu. Maksimum 8 kişiyi taşıyabilen araç tek motorlu olduğu için daha düşük işletme maliyetine sahip ancak daha güvenli olarak kabul ediliyor.