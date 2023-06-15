İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14 Haziran günü Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği öğrenildi.

ÖMER ÇELİK: ŞİDDETLİ KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağının yakılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" diyen Çelik, İsviçre makamlarını eyleme göz yummasından ötürü şiddetle kınadığını belirterek, "İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.