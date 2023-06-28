İsveç'in skandal 'Kuran yakma eylemi' kararına Türkiye'den peş peşe tepki

İsveç’te polis, Kurban Bayramı’nın ilk gününde provokatif bir eyleme imza attı. İsveç polisi, başkent Stockhlom’de bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi.

İsveç polisinin bu izni İsveç Yüksek Mahkemesi’nin iki hafta önce Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklayan kararı iptal etmesinin ardından geldi.

NATO üyeliği için Türkiye onayını bekleyen İsveç’te geçtiğimiz ocak ayında Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi’nin (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmış, bu provokatif eylem birçok ülkede protesto edilmişti.

İsveç'te alınan skandal Kuran yakma eylemi kararı sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Bakan ve siyasilerin sosyal medyadan paylaştıkları tepki mesajları şu şekilde oldu:

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN:

Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik #İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum!

#İslamkarşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez.

Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

İsveç polisinin Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin vermesi skandaldır.

Din ve vicdan özgürlüğü en temel insan hakkıdır. İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz, bu durum hiçbir demokratik hukuk devletinde korunamaz.

Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsade edilmesi özellikle müslümanlar için, içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır.

Özellikle NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin müttefiki olmak isteyen İsveç’in yetkili makamları; özgürlük kisvesi altında ülkesinde birbirini takip eden hukuksuzluklara ve provokasyonlara son vermeli gerekli tedbirleri almalıdır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz.