İstiklal Caddesi'nde keşfedilen soyluların gizli tüneli halka açılıyor!

'İLK FIRSATTA BURAYA ÖĞRENCİLERİMLE BİRLİKTE GELMEK İSTİYORUM'

Tüneli gezmeye gelen İnci Yaman, öğrencileriyle de burayı ziyaret edeceğini belirterek, "Bir tarih öğretmeni olarak Taksim tünelde bulunan, Rumeli Han'da bulunan bu gizli geçidi görmek istedim. Günümüze değin korunmuş, tarihsel yapısı, tarihsel dokusu korunmuş bütün olarak çok beğendik. Diğer vatandaşlarımıza da tavsiye ederim, gelip görmelerini isterim. O mirası yaşamalarını isterim. Osmanlı döneminde gizli geçit olarak kullanılmış bir yer. O dönemin toplum içine karışmayan burjuva kesiminin bu tünellerden geçtiği söylenir, ifade edilir. Bu tarihsel yapıyı görmek adına da arkadaşlarımızla sömestr tatilimizi değerlendirmek adına böyle güzel bir yere gelmek, tarihi mirasımızı gezmek, görmek istedik. Herkese tavsiye ederim. Halka açıldığı zaman tamamıyla, öğrencilerle de burayı gezip görmek, onlarla da bu duyguyu, bu tarihsel dokuyu, nüansı yaşamaları için gelmelerini isterim. O yüzden de ilk fırsatta buraya öğrencilerimle birlikte gelmek istiyorum" şeklinde konuştu.