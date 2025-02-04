İstiklal Caddesi'nde keşfedilen soyluların gizli tüneli halka açılıyor!
İstiklal Caddesi'ndeki Rumeli Han'da 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında gizli tünel keşfedildi. Tarihi dokusu bozulmadan yenilenen ve 1894 yılında yapıldığı öğrenilen tünel, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından yapılan Anadolu Han ve Afrika Han ile bağlantılı olan tünelin, halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişiler tarafından binalar arasında geçiş için kullanıldığı belirtiliyor. Rumeli Han'ın tünel sorumlusu Hüseyin Yüksel, "Burada artık etkinlikler yapılacak. Kitap sergileri, resim sergisi, heykel sergisi, atölyeler olacak. Burayı çok farklı amaçlarla kullanmayı düşünüyoruz" dedi.
Kübra SONKAYA- Uğur GÜLBOY/İSTANBUL, (DHA)-
• 04 Şubat 2025 - 11:14 • Son Güncelleme:
Kübra SONKAYA- Uğur GÜLBOY/İSTANBUL, (DHA)-
• 04 Şubat 2025 - 11:14 • Son Güncelleme: