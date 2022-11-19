İstiklal Caddesi saldırısında teröristin evlilik oyunu ortaya çıktı, işte sosyal medya hesabı

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından aralarında bombacı Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'in 22 Ekim'de İstiklal Caddesi üzerinde keşif yaptığı anların en net güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde üzerinde beyaz bir gömlek, beyaz başörtüsü ve pembe etek olduğu görülen Albashır, Taksim Meydanı'na doğru yürürken aynı zamanda elindeki telefonla etrafın fotoğrafını çekiyor. Elinden telefonu düşürmeyen Albashır'in caddenin en kalabalık yerini tespit etmeye çalıştığı belirlendi. O anları ise güvenlik kameralarında kaydedildi.

Öte yandan olayın ardından yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Saldırıyla irtibatlı isimlere dair kritik tespitlere ulaşıldı. İşte haberin detayları...

Hacı: Gerçek ismi henüz bilinmiyor. Bu kod adı. PYD/YPG’nin Membiç’teki önemli isimlerinden. Etrafındakiler “Dayı” diye hitap ediyor. Suriyelilerden devşirilenleri terör eylemlerine yönlendiriyor. İstanbul’daki saldırıyı Membiç’te organize etti. Ahlam Abashir ve Bilal Hassan’a evli olduklarını gösteren sahte bir belge de verdi. Bu karar da polis tarafından ele geçirildi.

Ammar Jarkas (Carkes): İstanbul’da ticari işler yapıyor. Ayrıca insan kaçakçısı. Albashir ve Bilal Hassan’ın yurtdışına kaçırılması operasyonundan sorumlu. Bilal Hassan’ı Edirne’ye götüren kişi olduğu değerlendiriliyor. Bombacı Albashir onun evinde yakalandı. Diğer kardeşleri de organizasyonun içinde.

Ahmed Jarkas: Ammar’ın kardeşi. Hazırlanan plana göre şüphelileri yurtdışına kaçırma işi Ammar ile onun sorumluluğundaydı. Saldırıdan sonra Albashir’i Esenler’den alıp Küçükçekmece’ye götürdü. Albashir’in telefonunu alıp kırdı ve ona yeni bir hat ile telefon verdi.

TÜRKİYE’DE HAPİS YATMIŞ

Bilal Hassan: Hacı kod adlı PYD teröristinin önemli adamlarından biri. Membiçli. Kardeşi de Hacı’nın yanında. İddiaya göre 2014 yılında Türkiye’de hapis yattı ve tahliye olunca da sınırdışı edildi. Albashir ile kaçak yollardan Türkiye’ye geldi. Esenyurt ve Esenler’de sık görüştüğü arkadaşları vardı. Karı-koca rolüyle bombalı saldırıya hazırlanıp saldırıyı yaptılar. Türkiye’de olduğu süreçte Hacı ile sürekli irtibat halindeydi. Albashir’in ifadesine göre görüşmelerini ‘gizli kapaklı’ yapıyordu. Saldırıdan sonra yurtdışına kaçırıldığı kuvvetle muhtemel.

Ferhat Habeş: Bilal Hassan ve Ahlam Albashir’in hem barınmasına hem de çalışmalarına yardım etti. Esenler’deki tekstil atölyesinin sahibi. Saldırıda kullanılan bomba bir süre bu atölyede saklandı. Terör örgütüyle bağlantılı üst düzey bir organizatör olduğu değerlendiriliyor.

Bombacının Facebook hesabındaki adı ‘Salih’in esmeri’

‘SALİH’İN ESMERİ’

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ahlam Albashir: Ailesiyle birlikte Halep’te yaşıyordu. Suriye’deki savaş şiddetlenince 2013 yılında Hama’nın Ebu Hanaya kasabasına yerleştiler. 3 yıl burada kaldılar. Daha sonra DEAŞ kontrolündeki Rakka’ya ardından YPG kontrolündeki Membiç’teki ablasının yanına geçti. 2002 doğumlu ancak pasaport çıkarabilmek için kendisini 1999 doğumlu olarak kaydettirdi. Pasaport çıkardıktan sonra Lübnan’daki amcasının yanına gitti. Beyrut’ta bir eczanede çalıştı. 2017’de Membiç’e döndü. Bir pastanede çalışmaya başladı. Sevgilisi aracılığıyla YPG ile ilişki kurdu.

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Örgütün yönlendirmesiyle Bilal Hassan ile yaklaşık 5 ay önce Türkiye’ye geldi. Düzenli olarak kuaföre gidiyor, bakımına özen gösteriyordu. İfadesine göre 2020’de evlendi ve bir yıl sonra da boşandı. Çeşitli sosyal medya uygulamalarında farklı isimlerle hesapları var. Arapça “Salih’in Esmeri” anlamına gelen Facebook hesabını aktif kullanıyordu. Babasının adının Salih olmasına atfen böyle bir rumuz oluşturmuştu. Profilde çarşaflı ve peçeli bir fotoğraf var.

ÖRGÜTLE TANIŞTIRAN SEVGİLİ HAMEDOŞ

Ahlam Albashir, polise verdiği ifadede örgütle 2017 yılında, sevgili olduğu YPG’li terörist aracılığıyla tanıştığını, sevgilisinden ayrıldıktan sonra da örgütle bağının kopmadığını anlattı. Albashır'i örgütle tanıştıran eski sevgilisi 'Hamedoş' kod adlı Hamed El- Ali'nin fotoğrafı ortaya çıktı. (DHA)





SAHTE EVLİLİK BELGESİ BULUNDU

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir ile Suriye’den “karı-koca” kılığında beraber geldiğiPKK/YPG’li Bilal Hassan’ın sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühürlü belgenin asılsız olduğu anlaşıldı.