İstiklal Caddesi saldırısında terörist Ahlam Albashır'ın ses kaydı ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashırla birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashırın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Ahlam Albashırın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSE BİLDİRMEK İSTEDİK ANCAK BİZ BİLDİRMEDEN POLİS GELDİ

Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Ammar Jakras, korsan taksicilik yaptığını belirterek Halil Menci onu taşımamı istedi. Halil, Suriye Kamışlıda oturuyor. Bana sadece onu taşımam söylendi. Yakalandığım yer komşumuzun evidir. Biz olaydan sonra evdeyken onun fotoğrafını gördüğümüzde polise bildirmek istedik ancak biz bildirmeden polis geldi dedi.

EVE GELEN KADIN OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE DEĞİLDİM

Diğer şüpheli Mahmud H. savunmasında, Türkiyede yeniyim söz konusu evde oturuyorduk. Hatice yanında kara bir kızla geldi. Oğlu Ahmedin getirdiğini, yurtdışına gideceğini söyledi. Eminenin kızı olmuştu onu görmeye gelmiştik. Bombayı patlatan kadın eve gelen kadın olduğunun farkında bile değildim. Ammar ve Bakar telefonda birbirlerine bir şey gösterdi. 10 dakika geçti Zekariyanın küfürlerini duydum Siz kimi eve getirdiniz? Ben polisi arayacağım telefonu getirin dedi. Ardından polisler geldi diye konuştu.

3 SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürme, çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlarından savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiğini belirtti.

Tutuklama gerekçesinde hakimlik, şüphelini Albashırın olay günü Beyoğlunda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlayıcı bombayı bırakması sonucu Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, Elif Topkara, Arzu Özsoy, Mukaddes Elif Topkaranın hayatını kaybettiğini ifade etti. Gerekçede eylemin PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığını vurgulandı. Şüpheli Ahlam Albashırın, Ahmed C. tarafından saklanmak üzere Esenlerde bulunan bir eve götürüldüğü, bu kapsamda Ahmed C.nin de olayı gerçekleştiren Albashır ile birlikte hareket ettiği belirtildi. Gerekçenin devamında, Şüpheli Albashırın Küçükçekmecede evde birlikte Ammar Jarkas, Bakar C., Hadir C., Mahmud H., Muhammed Ş., Zekariya M.Ş., Hatice El K. ve Mesut H. İle yakalanmaları nedeniyle Albashırın eylemine fiilen iştirak ettikleri ifade edildi.

SES KAYDI ATMIŞ

Ayrıca şüpheli Zekariya M.Ş. dosya kapsamında yakalanan başka bir şüpheli ile telefon üzerinden irtibat kurduğu, şüpheli Ammarın, Ahlam Albashır ile birlikte hareket eden Bilal Hasanı arabayla Edirneye götürdüğü vurgulandı. Tutuklama gerekçesi, Ammar Jarkasın patlamaya ilişkin Whatsapp yazışmaları ve Albashırın olay sonrası kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atması olarak belirtildi. Mahmud H.nin ise olaya ilişkin Whatsapp yazışmalarının tespit edilmesi gerekçe olarak gösterildi. Son olarak hakimlik, şüphelilere isnat edilen suçun üst sınırına göre, kaçmaları, delilleri karartma şüphelerinin bulunması ile suçun ağırlığı ve önemi dikkate alarak şüphelilerin tutuklanmalarına karar verdi.