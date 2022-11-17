Terörist Ahlam Albashır'ın savcılıktaki ilk ifadesi ortaya çıktı: YPG, Türkiye'ye gitmemi söyledi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in de arasında olduğu 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye getiren şüphelilerin ifadesini 29 savcı ve iki basşavcıvekili tarafından alındı.

“ÇANTADA UYUŞTURUCU OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili tarafından ifadesi alınan şüpheli Ahlam Albashir’in ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde terör örgütü YPG mensubu olduğunu söyleyen Albashir, “YPG tarafından bana Türkiye’ye gitmem gerektiği söylendi ama neden olduğu söylenmedi. Bilal’le birlikte İstanbul’a geldik” dedi. Taksim’e 3 kere gittiğini söyleyen Albashir, ‘keşif’ için gittiği iddialarını ise yalanladı. Taksim’e gezmek için gittiğini anlatan Albashir, “Olay günü Taksim’e 4. kez Bilal ile birlikte gittik. Bilal çantaya abur cubur koydu. Sonra Bilal’e bir telefon geldi. Bana, ‘sen bekle ben geleceğim’ dedi. Bilal’i beklerken bir kozmetik mağazasına girdim. Oradan kendime rimel aldım. Banka oturdum. Çantaya elimle baktığımda üstte cips vardı. Elimle yokladığımda altta yumuşak bir şey vardı. Uyuşturucu olduğunu düşündüm” dedi.

“PARFÜM BAKARKEN PATLAMA OLDU”

Oturduğu sırada Hacı kod adlı kişiden telefon aldığını anlatan Ahlam Albashir, “Çantayı bırak git dedi. Ben de çantayı bırakıp yürümeye başladım. Yol üstünde bir parfümcü gördüm. Orada parfüm bakarken patlama gerçekleşti. Kaçmaya başladım. Yolda durdurduğum taksiye bindim. Taksici bana telefonundan patlama olduğunu gösterince ne olduğunu anladım” dedi.

“KARDEŞLERİMLE TEHDİT ETTİLER”

Taksiyle Esenler’e gittiğini söyleyen Albashir, oradan da korsan taksiyle Küçükçekmece’deki eve geçtiğini anlattı. Çantada bomba olduğunu bilmediğini iddia eden Albashir, “Beni kardeşlerimle tehdit ettiler. Annem ve babam öldü. 6 kardeşim var. 3’ü Suriye’de savaşta öldü. Biri de sakat kaldı” dedi. (Milliyet)