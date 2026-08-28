İstihdamını koruyan işletmelere yeni destek: Her ay 3.500 TL verilecek

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İşletmelerin çalışan sayısını korumasını teşvik etmek amacıyla uygulanan İstihdamı Koruma Destek Programı'nda kurallar değişti. İşletmelerin çalışan sayısını korumasını teşvik etmek amacıyla uygulanan İstihdamı Koruma Destek Programı'nda kurallar değişti.

28 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle hem istihdamın nasıl korunmuş sayılacağı hem de işletmelere verilecek desteklerin esasları yeniden düzenlendi.

Yeni sistemde belirleyici ölçütlerden biri prim gün sayısı olacak. Bakanlığın belirleyeceği referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını koruma döneminde sürdüren işletmeler destekten yararlanabilecek.

İSTİHDAMIN KORUNDUĞU NASIL BELİRLENECEK?

Yönetmeliğe göre işletmenin ödeme talep ettiği aydaki prim gün sayısı, referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya daha yüksekse o ay için istihdamın korunduğu kabul edilecek.

Ayrıca koruma döneminin başlangıcından ödeme talep edilen aya kadar oluşan ortalama prim gün sayısının referans dönem ortalamasına ulaşması halinde, bu dönemdeki aylarda da istihdam seviyesinin korunduğu kabul edilebilecek.

Böylece değerlendirme yalnızca çalışan sayısına değil, SGK'ya bildirilen prim günleri üzerinden yapılacak hesaplamaya göre gerçekleştirilecek.

HANGİ İŞLETMELERE AYLIK 3.500 TL DESTEK VERİLECEK?

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Doğrudan destek belirli imalat alanlarını kapsıyor.

Düzenlemeye göre tekstil ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı ile mobilya imalatında faaliyet gösteren işletmeler destek kapsamına alınabilecek.

Bunların yanı sıra kot ve benzeri baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar ve bunların belirlenen parçalarının imalatını yapan işletmeler de düzenlemede yer alıyor.

Gerekli şartları sağlayan işletmelere, korunan dönem için aylık 30 prim günü karşılığında 3 bin 500 TL destek verilecek. Tutar kıstelyevm esasına göre hesaplanacak.

Destek hesabında işletmenin SGK işyeri sicil numarasındaki işkolu kodu dikkate alınacak.

KREDİ DESTEĞİNDE 36 AYA KADAR VADE

Yeni düzenleme yalnızca aylık nakdi destekle sınırlı değil.

İstihdamını koruyan işletmelere belirlenen şartları sağlamaları halinde kredi desteği de verilebilecek.

Kullanılabilecek kredi miktarının hesabında işletmenin referans döneminde verdiği muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki prime esas toplam kazanç dikkate alınacak.

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Bakanlığın belirleyeceği teknik kriterleri karşılayan işletmelerde hesaplanan kredi tutarı bir kat artırılabilecek.

Krediler en fazla 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olabilecek.

İşletme başına sağlanabilecek destek ise kullanılan kredi için en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlandırılacak.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Programa başvurular, oluşturulacak çevrim içi başvuru portalı üzerinden alınacak.

Başvuru sırasında istenecek bilgi ve belgeler ilgili Bakanlık ile KOSGEB tarafından belirlenecek.

Referans döneminde bildirilen ortalama prim gün sayısı sıfır olan işyerleri destekten yararlanamayacak. Aynı dönemde sigortalı çalıştırmadığı için beyanname vermeyen işyerleri de program kapsamına giremeyecek.

Destek ödemelerinin SGK'nın ilgili banka hesabına veya düzenlemede belirtilen durumlarda işletmenin Go Dijital Cüzdan hesabına aktarılması mümkün olacak.

Destek tutarlarının işletmenin vergi dairesi ve SGK prim borçlarıyla mahsuplaştırılabilmesine de imkan tanındı.

Aynı destek unsuru için KOSGEB ve Bakanlık desteği birlikte alınamayacak.

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3.500 TL DESTEK HER İŞLETMEYE VERİLMEYECEK

Düzenlemedeki aylık 3 bin 500 TL destek, bütün işletmelere koşulsuz olarak yapılacak genel bir ödeme değil.Düzenlemedeki aylık 3 bin 500 TL destek, bütün işletmelere koşulsuz olarak yapılacak genel bir ödeme değil.

Destekten, yönetmelikte belirtilen faaliyet alanlarında bulunan ve prim gün sayısına göre belirlenen istihdam şartını yerine getiren işletmeler yararlanabilecek. Başvuru ve ödeme takviminin ayrıntıları ise ilgili kurumlar tarafından ayrıca duyurulacak.