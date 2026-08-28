Kars'ın altın değeri toprakla buluştu: Binlerce yıllık Kavılca buğdayı tarlalardan kaldırılıyor!

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Binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Kavılca Buğdayı, yalnızca ekonomik bir tarım ürünü olarak değil, Kars’ın geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.Ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kavılca üretiminin sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenirken, üretim alanlarının genişletilmesiyle bölgedeki çiftçilerin alternatif ve değerli bir üründen daha fazla gelir elde etmesinin önünün açılması amaçlanıyor.Kavılca’nın tarladan sofraya uzanan yolculuğunda ise üreticilerin emeği büyük önem taşıyor. Hasat edilen buğday, yöresel ürünlerin hazırlanmasında ve çeşitli gıda ürünlerinin üretiminde kullanılarak Kars mutfağının geleneksel değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlıyor.