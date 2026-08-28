Hem verim arttı hem talep patladı! Bitlisli üreticinin kazancı katlanacak

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Üretici Vahit Alkan, ceviz üretiminde bu yıl da yüksek rekolte beklediklerini belirterek, "Geçen sene yaklaşık 70 bin ağaçtan 6 bin tonun üzerinde ürün alınmıştı. Bu sene de yağışların iyi olması nedeniyle daha fazla verim bekliyoruz" dedi.