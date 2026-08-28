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GündemHem verim arttı hem talep patladı! Bitlisli üreticinin kazancı katlanacak
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Hem verim arttı hem talep patladı! Bitlisli üreticinin kazancı katlanacak

28.08.2026 - 09:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yeni sezon öncesi üreticilerin yüzü gülüyor. Verimdeki artış ve yoğun talep, üreticilerin bu yıl daha yüksek gelir elde etmesi yönündeki beklentisini güçlendirdi.

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1Hem verim arttı hem talep patladı! Bitlisli üreticinin kazancı katlanacak

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yeni sezon öncesi üreticiler yüksek rekolte bekliyor. Van Gölü kıyısında, Süphan Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen Adilcevaz cevizi; ince kabuğu, iri ve dolgun iç yapısı, aroması ve yağ oranıyla yurdun dört bir yanından yoğun talep görüyor.

2Hem verim arttı hem talep patladı! Bitlisli üreticinin kazancı katlanacak

Özellikle "Adilcevaz 13" ve "Kazankaya" çeşitleri öne çıkarken, ilçenin kendine özgü iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim kültürüyle yetiştirilen Adilcevaz cevizinde bu yıl verimli bir sezon bekleniyor.

3Hem verim arttı hem talep patladı! Bitlisli üreticinin kazancı katlanacak

Üretici Vahit Alkan, ceviz üretiminde bu yıl da yüksek rekolte beklediklerini belirterek, "Geçen sene yaklaşık 70 bin ağaçtan 6 bin tonun üzerinde ürün alınmıştı. Bu sene de yağışların iyi olması nedeniyle daha fazla verim bekliyoruz" dedi.

4Hem verim arttı hem talep patladı! Bitlisli üreticinin kazancı katlanacak

Yetkililer, hastalıklarla mücadele ve bahçelerde yürütülen bakım çalışmalarının verimde önemli artış sağladığını açıkladı.