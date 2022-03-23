İstanbulkart kullanıcıları dikkat! Kartınızı başkası kullanıyorsa cezası var! İstanbulkart’ın başkası tarafından kullanıldığı tespit edilirse sicile işlenecek. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İstanbulkart denetimlerine başladı. Peki, İstanbulkart usulsüz kullanım cezası ne kadar? Başkasının kullanması halinde İstanbulkart iptal ediliyor mu? İşte detaylar...

İSTANBULKART’TA 8 BİN USULSÜZ KULLANIM TESPİT EDİLDİ

İstanbulkart denetimleri arttırıldı. Kişiye özel verilen kartlar, sadece sahibi tarafından kullanılabiliyor. Başkasına ait kart kullanımı tespit edildiğinde ise iptal ve para cezası uygulanıyor. Son denetimlerde 8 bin usulsüz kullanım tespit edildi. Usulsüz kartlar iptal edilirken, kullanıcılarla ilgili de işlem yapıldı.

Usulsüz İstanbulkart kullanımının yaygınlaştığını tespit eden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarına, istasyonlara ve duraklara konuyla ilgili uyarı afişler astı. İETT otobüsleri, metrobüs ve metrolardaki ekranlardan görsel olarak, anons sistemlerinden de sesli olarak uyarılar yapıldı.

İSTANBULKART DENETİMLERİ BAŞLADI!

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, usulsüz kart kullanımının önüne geçmek için alanda da kontrollere başladı.

İSTANBULKART USULSİZ KULLANIM CEZASI NE KADAR?

Son aylarda otomasyon sistemi ile aylık ortalama 8 bin şüpheli işlem tespit edildi. Her ay ortalama 4 bin 500 kullanıcı SMS ile bilgilendirilirken, 3 bin kart da geçici olarak bloke edildi. Usulsüz kullanım tespit edilen kart kullanıcılarına ayrıca aylık tam mavi kart bedeli olan 430 lira ceza da uygulandı.

Fiziki denetimlerin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması için de hat bazlı gezici denetim ekipleri oluşturuldu. Metro istasyonlarında başlatılan denetimler, İETT otobüslerinin içinde de yaygınlaştırıldı.

İKİNCİ KEZ TESPİT EDİLİRSE GRİ LİSTEYE ALINACAK, SİCİLE İŞLENECEK!

Usulsüz kullanılıp yapıldığı tespit edilen istanbulkartların sahiplerinin telefonlarına uyarı mesajlara gönderildi. Aynı usülsüzlüğü ikinci kez yaptığı tespit edilen kullanıcıların kartları gri listeye alındı.

Tekrarlanan usulsüz kullanım sonrasında, kart imtiyazının belli süreliğine kaldırılması ve adli süreç gibi yaptırımlar da devreye alındı. Kurumsal kartların usulsüz kullanılması halinde ise ilgili kuruma bilgi verilerek kart sahibinin siciline işlenmesi de gündeme gelebilecek.

TAM, İNDİRİMLİ, ÖĞRENCİ, ÜCRETSİZ VE EMEKLİ GİBİ İSTANBULKART’LARLA İLGİLİ UYARI

Toplu ulaşım araçlarında kullanılan tam, indirimli, öğrenci, ücretsiz ve emekli gibi İstanbulkart’lar, aynı zamanda kişiye özel olarak basılıyor. Her kart ihtiyaçlara göre sadece kart sahibinin kullanımı için veriliyor. Vatandaşların sadece kendilerine ait ulaşım kartını kullanması gerekiyor. Kişisel kartların başkası tarafından kullanılması, usulsüzlük oluşturuyor.