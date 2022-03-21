Öğrencilere kötü haber! Toplu ulaşımda indirimli öğrenci kartına yaş sınırı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılan öğrenci kartlarında yaş düzenlemesi yapılacağı belirtilirken, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, öğrenci abonmanı kullanan 25 yaş üstü pek çok kişi olduğunu belirtti. Peki, İBB öğrenci kartına yaş sınırı mı geliyor? 25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? İETT’ye zam mı geldi? İşte tüm detaylar…

İBB ÖĞRENCİ KARTINA YAŞ SINIRI MI GELİYOR?

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, toplu taşımaya yapılması beklenen zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgili, İBB'nin öğrenci indiriminin 25 yaş ile sınırlandırılması yönünde çalışma yürüttüğünü belirterek yeni zamların yolda olduğunu söyledi.

2018 yılında İETT gelirinin biletler aracılığıyla karşılandığının altını çizen Bilgili,"şu an bu gelir yüzde 30’a düştü. Arada oluşan farkı belediyemiz kendi bütçesinden ödüyor. Bu da belediye bütçesinin dörtte birine denk” dedi." ifadelerini kullandı.

Öğrenci abonmanı kullanan 25 yaş üzeri çok kişi olduğunu söyleyen Bilgili, "Bu İETT’nin tek başına belirleyeceği bir konu değil. Bu İBB’nin konusu ve mart ayında esnaf ile iki kere görüşüldü. Herkes durumdan şikayetçi ve bir kesim kontak kapatacağını söylüyor. İBB, önümüzdeki UKOME toplantısında bu konu hakkında bir öneri sunacaktır" ifadelerini kullandı.

YAPILACAK ZAM YÜZDE 50'NİN ALTINDA OLMAYACAK!

İETT Genel Müdürü Bilgili, yaptığı açıklamada döviz kuru, akaryakıt ve enflasyona vurgu yaparak İETT'nin gelirinin üçte bir oranında azaldığını söyledi. Alper Bilgili Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) sonraki toplantısında toplu ulaşıma yüzde 50’nin altında bir zam yapılmayacağını belirtti.

ELEKTRONİK BİLET FİYATLARI BİR YILDA YÜZDE 111 ZAMLANMIŞTI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi son 1 yıl içerisinde toplu ulaşımda kullanılan elektronik biletlere yüzde 111 oranında zam yaptı. 2020 yılının Şubat ayında İETT biletlerine zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 TL'den 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretini ise 205 liradan 275 TL'ye yükseltmişti.



2021 yılının Temmuz ayında yapılan yüzde 15'lik zamla ise aylık tam mavi kart ücretleri 275 TL'den 316 liraya, öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.5 TL'ye yükseltilmişti.

2021 yılının Aralık ayında ise yüzde 36.2 oranında zam ile aylık mavi kart ücreti 430 TL'ye, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 TL'ye yükseldi.



2022 İETT ULAŞIM ÜCRETİ TARİFESİ!,



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 24.12.21 tarihli kararı ile yeniden belirlenen ve 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli toplu ulaşım tarifesi aşağıdaki gibidir.



İstanbulkart

Tam 5,48 TL

Öğrenci 2,67 TL

Sosyal 3,92 TL

Mavikart

Tam 430 TL

Öğrenci 78 TL

Sosyal 267 TL

METROBÜS ÜCRETİ NE KADAR?





İSTANBULKART VE VİZELEME ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI!



İstanbulkart ücretleri 13 liradan 25 TL'ye yükseltilirken bu tarife ile beraber anonim İstanbulkart ücretlerine yüzde 92 zam yapıldı. Şubat 2022'de İstanbul karta yüzde 75 ila yüzde 92 yapan İBB yönetimi Aralık 2021'de indirimli İstanbulkart vizeleleme işlem ücretinde yüzde 160 zamma giderek 5 TL'den 13 TL'ye yükseltmişti.