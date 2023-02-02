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İstanbul'da vapur seferleri durduruldu

İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.

02.02.2023 - 08:14 | | İHA
İstanbul'da vapur seferleri durduruldu

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU: İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük Hava durumu tahminine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı, yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek. Hafta sonu yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağacak.

İstanbulda vapur seferleri durduruldu

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