Ramazan BayramÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sabah saatlerinde sakin olan Ä°stanbul trafiÄŸi akÅŸamÃ¼zeri yoÄŸunlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°BB Trafik YoÄŸunluk HaritasÄ± verilerine gÃ¶re saat 09.00'da yÃ¼zde 1 olarak Ã¶lÃ§Ã¼len yoÄŸunluk, bayram ziyaretlerinin baÅŸlamasÄ±yla birlikte yÃ¼zde 65'e kadar yÃ¼kseldi. D-100 ve O-2 Karayolu Avrupa'dan Anadolu'ya geÃ§iÅŸte trafik zaman zaman durma noktasÄ±na geldi. D-100 Ankara istikametinde yoÄŸunluk nedeniyle araÃ§lar ilerlemekte zorluk Ã§ekti.