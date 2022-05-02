Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu yüzde 65
Ä°stanbul'da Ramazan BayramÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼, sabah saatlerinde yÃ¼zde 1 olan trafik yoÄŸunluÄŸu akÅŸam saatlerinde yÃ¼zde 65'e Ã§Ä±ktÄ±. Â
02.05.2022 - 17:29 | | Murat DELÄ°KLÄ°TAÅž-Ahmet YEÅžÄ°LMEN-Ã–mer Ã‡ETÄ°NASLAN-Murat KORKMAZ / Ä°STANBUL, (DHA)
Ramazan BayramÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sabah saatlerinde sakin olan Ä°stanbul trafiÄŸi akÅŸamÃ¼zeri yoÄŸunlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°BB Trafik YoÄŸunluk HaritasÄ± verilerine gÃ¶re saat 09.00'da yÃ¼zde 1 olarak Ã¶lÃ§Ã¼len yoÄŸunluk, bayram ziyaretlerinin baÅŸlamasÄ±yla birlikte yÃ¼zde 65'e kadar yÃ¼kseldi. D-100 ve O-2 Karayolu Avrupa'dan Anadolu'ya geÃ§iÅŸte trafik zaman zaman durma noktasÄ±na geldi. D-100 Ankara istikametinde yoÄŸunluk nedeniyle araÃ§lar ilerlemekte zorluk Ã§ekti.
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