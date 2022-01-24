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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yoğunluk

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında aşırı yoğunluk oluştu. Öte yandan metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

24.01.2022 - 21:36 | | Zeki GÜNAL - Ahmet YEŞİLMEN - Ömer ÇETİNASLAN/ DHA - İHA
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yoğunluk

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Yoğun kar yağışının etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalıklar oluştu. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen yolcular, metrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu. Otobüs ve dolmuş seferlerinin aksaması üzerine vatandaşlar metrobüs, metro ve tramvay duraklarına akın etti. Toplu taşımanın önemli merkezlerinden Cevizlibağ'da, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile adeta Beylikdüzü’nde hayat durdu. İstanbul’un en önemli ulaşım yollarından olan E-5 karayolunda trafik saatlerce dururken vatandaşlar, otobüslerden inerek yürümeye başladı. Bazı vatandaşların ise evlerine dönmek için metrobüslere akın etmesiyle gişelerde yoğunluk oluştu.

İstanbulda toplu ulaşım araçlarında yoğunluk



Geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde hızını arttırınca Beylikdüzü’nde adeta hayat durma noktasına geldi. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı. İstanbul’un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı. Otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, E-5 karayolundan yürümeye başladı. Bazı vatandaşlar ise metrobüs duraklarına akın edince gişelerde yoğunluk oluştu.

“Saatlerdir yoldayız”

Trafikte saatlerce kaldığını söyleyen bir vatandaş ise “Yaklaşık 2 buçuk saattir yoldayız. Perişan olduk evlerimize gidemiyoruz. Kar lastiğimiz olmasına rağmen yolda kaldık. Yanımdaki arkadaşım ise bu havada 3 saattir yürüyor. Ben arkadaşımı yoldan aldım arabası yolda kaldığı için bir yere park etti. Ön tarafımız kilitli olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi suçlu kim suçlu bilmiyorum” dedi.

“Arabamı işyerinde bıraktım”

Trafiğin kapanması ile yolda kalan başka bir vatandaş ise “Ben yaklaşık 1 kilometre mesafeyi zor koşullarda 1 saattir yürüyorum. Aracımı yollar kapalı olduğu için işyerinde bıraktım ve metrobüse binerek bir akrabamın evine gitmeye çalışıyorum. Gerekli uyarılar yapıldı ama kış koşulları bu sene ağır oldu. Allah korusun bizleri kazalardan” dedi.

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