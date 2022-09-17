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İstanbul'da terör operasyonu: 6 kilo bombayla yakalandılar

İstanbul'da Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün hücre evine yapılan operasyonda 3 kişi 6 kilogram bombayla yakalandı. Operasyonun devamında yapılan çalışmalarda evde ele geçirilen bomba malzemelerinin üzerinde parmak izleri bulunan M.O. ve E.T.,  gözaltına alındı.

17.09.2022 - 11:04 | | Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)-
İstanbul'da terör operasyonu: 6 kilo bombayla yakalandılar

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Nisan ayında Sancaktepe'de DKP/BÖG terör örgütünün hücre evine baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde ise 6 kilo bomba malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan çalışmalarda M.O. ve E.T.'nin parmak izlerine ulaşıldı.  Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çarşamba günü 2 şüphelinin kaldıkları tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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