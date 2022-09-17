İstanbul'da terör operasyonu: 6 kilo bombayla yakalandılar

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Nisan ayında Sancaktepe'de DKP/BÖG terör örgütünün hücre evine baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde ise 6 kilo bomba malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan çalışmalarda M.O. ve E.T.'nin parmak izlerine ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çarşamba günü 2 şüphelinin kaldıkları tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.