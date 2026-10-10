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Bitlis’te yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor! Dikkat çeken üretim

10.10.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde seralarda yetiştirilen tescilli ceviz fidanları, Türkiye’nin dört bir yanından talep görüyor. Adilcevaz 13 ve Kazankaya markalarıyla üretilen fidanlar, ilçenin köklü ceviz yetiştiriciliği kültürünü farklı illere taşıyarak bölgenin tarımsal değerinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

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1Bitlis’te yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor! Dikkat çeken üretim

Bitlis'in Adilcevaz ilçesiyle özdeşleşen ve bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan Adilcevaz cevizi, fidan üretimiyle de dikkat çekiyor. Seralarda yetiştirilen tescilli Adilcevaz ceviz fidanları, Türkiye'nin farklı illerinden gelen talepler doğrultusunda yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

2Bitlis’te yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor! Dikkat çeken üretim

Fidanların sağlıklı şekilde gelişmesi için yürütülen çalışmalar, ilçenin ceviz üretimindeki tecrübesinin gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlıyor. Bölgeyle özdeşleşen Adilcevaz cevizinin tanıtımına katkı sunan fidan üretimi, aynı zamanda ilçenin tarımsal potansiyelinin Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaşmasına imkân tanıyor.

3Bitlis’te yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor! Dikkat çeken üretim

Üretici Mehmet Akkoyun, Adilcevaz 13 ve Kazankaya marka ceviz fidanı yetiştirdiklerini belirterek, "Seralarda yetiştirilen tescilli Adilcevaz ceviz fidanlarımız yalnızca Bitlis ve çevresinde değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ceviz yetiştirmek isteyen üreticilere de ulaştırılıyoruz. Böylece Adilcevaz'ın ceviz yetiştiriciliğindeki adı ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz" dedi.

4Bitlis’te yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor! Dikkat çeken üretim

Yöreyle özdeşleşen tescilli Adilcevaz ceviz fidanlarının seralarda yetiştirilerek farklı illere gönderilmesi, ilçenin tarımsal mirasının korunması ve yaygınlaştırılması açısından önem taşıyor. Fidan üretimi sayesinde Adilcevaz cevizinin daha geniş alanlarda yetiştirilmesi ve bölgenin bu alandaki bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.

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