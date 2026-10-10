Bitlis’te yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor! Dikkat çeken üretim

3

Üretici Mehmet Akkoyun, Adilcevaz 13 ve Kazankaya marka ceviz fidanı yetiştirdiklerini belirterek, "Seralarda yetiştirilen tescilli Adilcevaz ceviz fidanlarımız yalnızca Bitlis ve çevresinde değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ceviz yetiştirmek isteyen üreticilere de ulaştırılıyoruz. Böylece Adilcevaz'ın ceviz yetiştiriciliğindeki adı ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz" dedi.