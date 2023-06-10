GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da Şampiyonlar Ligi alarmı: 15 bin 850 polis görev yapacak
ABONE OL

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi alarmı: 15 bin 850 polis görev yapacak

İstanbul polisi, bugün İtalya’nın İnter ve İngiltere’nin Manchester City takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde alarma geçti.

10.06.2023 - 07:51 | | DHA
İstanbul'da Şampiyonlar Ligi alarmı: 15 bin 850 polis görev yapacak

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis müdürleri herhangi bir aksaklık ya da olay çıkmaması için kentte 5 kademeli güvenlik tedbirini devreye soktu.

Maç günü İstanbul’da 15 bin 850 polis görevlendirildi. Stat ve çevresinde bomba imha uzmanları incelemelerde bulunacak ve bomba imha köpekleri kullanılacak.

Tedbirlerin ve stada giriş çıkışların izlenmesi için 7 dron ve polis helikopteri havalanacak. Stadın çevresinde olası karışıklık için 4 TOMA bekleyecek.

GÜNCEL HABERLER

Yağma ve hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Yağma ve hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Yükselen kira ve ev fiyatları sonrası talep patlaması yaşandı!

Yükselen kira ve ev fiyatları sonrası talep patlaması yaşandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki A takımını değiştirmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki A takımını değiştirmedi