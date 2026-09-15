İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu! 11 şüpheli gözaltında

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Parada sahtecilik' ve 'Paraya eşit değerde sahtecilik' suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan inceleme ve tespitlerde, vatandaşlar arasındaki ticari ilişkilerde ve günlük alışverişlerde sahte para kullanılmasının toplumsal güven duygusunu zedelediği, sahte parayı bilmeden kabul eden küçük esnaf ve dar gelirli vatandaşların maddi kayıplar yaşadığı, piyasaya sahte para ve sahte altın sürülmesiyle vatandaşların ve esnafın mağdur edildiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SAHTE PARA BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 357 bin 400 lira sahte Türk lirası, 500 dolar sahte para, 15 adet 100 dolar bandrolü, 2 bin 636 bandrollü kağıt, 6 sahte altın bilezik, sahte altın kolye, sahte tam altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.