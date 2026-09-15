Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul’da sahte para ve altın operasyonu! 11 şüpheli gözaltında
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu! 11 şüpheli gözaltında

İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu! 11 şüpheli gözaltında

15.09.2026 - 13:57Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu! 11 şüpheli gözaltında

İstanbul’da sahte para ve altın piyasasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda yüz binlerce liralık sahte banknot ile sahte dolar ve çeşitli sahte altınlar ele geçirildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Parada sahtecilik' ve 'Paraya eşit değerde sahtecilik' suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan inceleme ve tespitlerde, vatandaşlar arasındaki ticari ilişkilerde ve günlük alışverişlerde sahte para kullanılmasının toplumsal güven duygusunu zedelediği, sahte parayı bilmeden kabul eden küçük esnaf ve dar gelirli vatandaşların maddi kayıplar yaşadığı, piyasaya sahte para ve sahte altın sürülmesiyle vatandaşların ve esnafın mağdur edildiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SAHTE PARA BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 357 bin 400 lira sahte Türk lirası, 500 dolar sahte para, 15 adet 100 dolar bandrolü, 2 bin 636 bandrollü kağıt, 6 sahte altın bilezik, sahte altın kolye, sahte tam altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar'ın sır ölümü! Ailesi bu halde buldu
#Gündem

Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar'ın sır ölümü! Ailesi bu halde buldu

300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar
#Gündem

300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar

Karadeniz'de balıkçıların ağına takıldı: Vatandaşlar fotoğraf çekmek için akın etti!
#Gündem

Karadeniz'de balıkçıların ağına takıldı: Vatandaşlar fotoğraf çekmek için akın etti!