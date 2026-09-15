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GündemKaradeniz'de balıkçıların ağına takıldı: Vatandaşlar fotoğraf çekmek için akın etti!
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Karadeniz'de balıkçıların ağına takıldı: Vatandaşlar fotoğraf çekmek için akın etti!

15.09.2026 - 14:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Karadeniz'de balıkçıların ağına takıldı: Vatandaşlar fotoğraf çekmek için akın etti!

Sinop'un Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçıların palamut avı için attıkları ağlara, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı. Tezgaha konulan canlı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

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Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçılar, palamut avlamak için attıkları ağı toplarken mavi yengeçle karşılaştı.

Balıkçı Erkan Şimşek, AA muhabirine, dün palamut avlamak için denize attıkları ağları kontrol etmek amacıyla bugün yeniden denize açıldıklarını söyledi.

Karadenizde balıkçıların ağına takıldı: Vatandaşlar fotoğraf çekmek için akın etti

Ağı toplarken mavi yengeci fark ettiklerini anlatan Şimşek, "Karadeniz'de nadir görülen bir tür. Genellikle sıcak denizlerde yaşayan bir canlı. Tezgahımıza koyduk, vatandaşların da ilgisi var. Fotoğraf çekiyorlar." dedi.

Şimşek, mavi yengecin son dönemlerde ağlarına aralıklarla takılmaya devam ettiğini vurgulayarak, bilim insanlarınca bu durumun deniz suyu sıcaklığındaki değişimden kaynaklandığının yorumlandığını kaydetti.

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