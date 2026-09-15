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Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar'ın sır ölümü! Ailesi bu halde buldu

15.09.2026 - 14:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)

Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar'ın sır ölümü! Ailesi bu halde buldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Gülizar Albayrak (17), evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen Gülizar Albayrak, eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

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İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş bulunduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardinde 17 yaşındaki Gülizarın sır ölümü Ailesi bu halde buldu

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