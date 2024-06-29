İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Avcılar D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin çarptığı aydınlatma direği yayaların üzerine devrildi. Ardından otomobil de yayaların arasına daldı. Yaralılar var. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
29.06.2024 - 14:21 | | Vehbi Demir - Özcan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)AA
D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DEU 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.