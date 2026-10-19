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Varank Filyos’un 7 yıllık dönüşümünü anlattı

19.10.2026 - 14:35Güncellenme Tarihi:
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Varank Filyos’un 7 yıllık dönüşümünü anlattı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Filyos Limanı’nın 7 yıllık dönüşümünü anlattı. 2019’da liman olarak planlanan Filyos Özel Endüstri Bölgesi’ni ziyaret eden Varank, o dönemki muhalefetin, “Peşkeş çekiyorsunuz.” iddialarına rağmen yatırıma devam ettiklerini belirterek “Bugün geldiğimiz noktada sadece cumhuriyet tarihinin değil, Osmanlıdan beri Türkiye’nin Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük yatırımlarından birini ülkemize kazandırdık.” dedi.

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“İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞANANIN”

Komisyon Başkanı Varank, sosyal medya hesabından “İş bilenin kılıç kuşananın” mesajıyla videolu bir paylaşım yaptı. Videoda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken 18 Temmuz 2019’da Filyos Limanı’nı ziyaret eden Varank’ın gazetecilere, “Filyos Limanı tamamlandığında bölgenin en önemli limanlarından bir tanesi olacak. Burayı Karadeniz’e ve dünyaya açılan bir kapı olarak göreceğiz.” dediği açıklamalara yer verildi.

Varank Filyos’un 7 yıllık dönüşümünü anlattı

DÜZ BİR ARAZİYDİ

Videolu mesajda ayrıca, Varank’ın Cumartesi günü Filyos Limanı’ndan Karadeniz’e uğurlanan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için düzenlenen törende yaptığı konuşmadan kesitler de kullanıldı.

Osman Gazi’nin Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimi birkaç aya kadar iki katına çıkaracağına işaret eden Varank, bölgeyi ilk ziyaret ettiği 2019 yılında hiçbir faaliyetin olmadığı düz bir arazi ile karşı karşıya olduklarını anlattı.

Varank Filyos’un 7 yıllık dönüşümünü anlattı

‘PEŞKEŞ ÇEKİYORSUNUZ’ DEDİLER

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti kadrolarının bölgede bir endüstri bölgesi ilan ettiğini ve limanın yapılması için de çalışmalara başlandığını kaydederek “Özellikle o zamanki CHP milletvekilleri ‘Siz buraları insanlara peşkeş çekiyorsunuz.’ dediler. Ama bugün geldiğimiz noktada o işte atılan temellerin devamında sadece cumhuriyet tarihinin değil, Osmanlıdan beri Türkiye’nin Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük yatırımlarından birini ülkemize kazandırdık.” diye konuştu.

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Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

Biz her zaman bu millete hizmetkar olmak için bu ülkeye hizmet etmek için gayret ettik. Allah izin verdikçe de bu gayreti göstermeye devam edeceğiz.

 

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