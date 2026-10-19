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Tekirdağ'da ormanın derinliklerine kamera kuruldu: Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti

19.10.2026 - 13:25Güncellenme Tarihi:
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Tekirdağ'da ormanın derinliklerine kamera kuruldu: Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti

Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Ganos Dağları'nda yaşayan keklik sürüsü, fotokapan kameraları tarafından görüntülendi. Doğal yaşamın gizli tanıkları olan fotokapanlara yansıyan görüntülerde, kekliklerin doğal ortamlarında sürü halinde hareket ettiği görüldü.

Tekirdağ'ın önemli doğal alanları arasında yer alan Ganos Dağları, sahip olduğu ormanlık alanları ve zengin doğal yaşamıyla birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede kurulan fotokapan kameraları sayesinde yaban hayatındaki canlıların doğal davranışları, insan etkisinin en aza indirildiği şartlarda kayıt altına alınıyor.

Tekirdağda ormanın derinliklerine kamera kuruldu: Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti

Fotokapanlara yansıyan keklik sürüsü, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğal yaşam alanlarında görüntülenen kekliklerin sürü halinde hareket etmesi dikkat çekti.

Ganos Dağları'ndan gelen görüntüler, Tekirdağ'ın yalnızca denizi ve sahilleriyle değil, zengin doğal yaşamıyla da öne çıktığını ortaya koydu.

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