Danıştay'dan Karadeniz'deki asırlık geleneği etkileyen karar! Atmaca Festivali iptal edildi

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Karadeniz dağlarında atmacacıların aynı zamanda ormanların koruyucusu olduğunu savunan Terzi, "Yaşlı bir amcamız Galata Köprüsü'nde balık tutuyordu, kızın biri gitti balığı komple denize attı. Ya bu şimdi ne alaka, ne lahana, ne perhiz ne turşu yani. Böyle bir şey olmaz. Ya bunların yaptığı hiç olmaz yani. Bu durum da ondan farksız bir şey değil. Ondan sonra işte Ege'de yangın çıkıyor, her tarafta yangın çıkıyor. Karadeniz'de niye çıkmıyor? Çünkü her dağın tepesinde bir atmacacı var, bir bekçi var orada. Biz bekçiyiz. Dağların bekçisiyiz orada biz. Veganlardan ricam, gelin görün bizim nasıl bir hayvansever olduğumuzu. Gelin, görün; ondan sonra karar verin. Gelsinler, görsünler. Biz her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Atmaca festivalimizi de iptal ettik. Bakalım ne olacak" şeklinde konuştu.