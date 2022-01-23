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İstanbul'da otobüs şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

23.01.2022 - 10:18 | | Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, İbrahim UĞUR/ERBAA (DHA)
İstanbul'da otobüs şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı. Henüz kazanın nedeni belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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