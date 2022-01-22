İETT otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... D100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı.
22.01.2022 - 12:50 | | DHA
Kazanın otobüsün sağ ön lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği belirtilirken yaralı 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaza, Küçükçekmece Sefaköy'de saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin Güvercin'in kullandığı İETT otobüsünün sağ ön lastiği patladı. Bariyerleri aşan otobüs yeşillik alandaki korkuluklara yaslandı. Kapıların açılmaması üzerine otobüsün camları kırılarak içeride bulunan yolcular çıkarıldı. Kazada şoförle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün tamamen dolu olduğu belirtilirken ayakta da yolcular bulunduğu kaydedildi.