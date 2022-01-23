Kaza, saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡orum-Amasya karayolu Merzifon ilÃ§esinde meydana geldi. AdÄ±yaman Ãœnal firmasÄ±na ait Emrah K. idaresindeki 02 ABN 632 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere Ã§arptÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n camlarÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± kazada, 1â€™i Ã§ocuk 30 yolcu yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine, olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesi sonrasÄ± Amasya Ãœniversitesi SabuncuoÄŸlu Åžerefeddin EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Â

Â

Â