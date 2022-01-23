Amasya - Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptÄ±: 30 yaralÄ±
Ã‡orum Amasya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi yolcu otobÃ¼sÃ¼ bariyerlere Ã§arptÄ±. Kazada 1â€™i Ã§ocuk, 30 yolcu yaralandÄ±.
23.01.2022 - 08:48 | | Yusuf Ã‡INAR-Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)
Kaza, saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡orum-Amasya karayolu Merzifon ilÃ§esinde meydana geldi. AdÄ±yaman Ãœnal firmasÄ±na ait Emrah K. idaresindeki 02 ABN 632 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere Ã§arptÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n camlarÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± kazada, 1â€™i Ã§ocuk 30 yolcu yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine, olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesi sonrasÄ± Amasya Ãœniversitesi SabuncuoÄŸlu Åžerefeddin EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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