GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da okulların açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu
ABONE OL

İstanbul'da okulların açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu

Türkiye genelinde okullarda 1 haftalık ara tatilin sona ermesiyle okullarda dersler yeniden başlıyor. Okulların ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti.

20.11.2023 - 08:12 | | İHA
İstanbul'da okulların açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu

Bir haftalık ara tatilin ardından haftanın ilk gününde kentin her iki yakasında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde iş trafiğine okul servisleri ve şahsi araçların da dahil olmasıyla İstanbul'un her iki yakasında trafik yoğunluğu yüzde 50'lere ulaştı. Sabah 08.00 sıralarında Avrupa Yakası'nda yüzde 51 civarında olan trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60'lara ulaştı.

D-100 karayolunda Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşandı.
Okulların bulunduğu ara sokaklarda da servis araçları ve çocuklarını özel araçlarla getiren veliler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Asgari ücret zammı ile ilgili yeni açıklama! Asgari ücrette psikolojik sınır belli oldu, işte zam oranı ile ilgili detaylar...

    Asgari ücret zammı ile ilgili yeni açıklama! Asgari ücrette psikolojik sınır belli oldu, işte zam oranı ile ilgili detaylar...

    1'i yeşil 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

    1'i yeşil 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İstanbul'da okulların açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu

    İstanbul'da okulların açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu