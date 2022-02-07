İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 52 olarak belirtildi.