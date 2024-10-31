İstanbul'da narkoçelik operasyonu: 3 ton 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda:

3 Ton 515 Kg Metamfetamin ele geçirildi

Operasyonlarda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız artarak devam edecek

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda;

2 ton 203 kg metamfetamin (Talk pudrasına emdirilmiş,

1 Ton 79 kg sıvı metamfetamin,

233,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sonucu:

188 kg ara kimyasal madde,

3 adet ruhsatsız tabanca,

3 adet hassas terazi,

1 adet dedektör ile

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

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Operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle