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İstanbul'da meteor heyecanı! Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi

Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülendi. İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ gibi illerden görülen meteorla ilgili Türkiye Uzay Ajansı'ndan son dakika açıklaması yapıldı.

01.02.2022 - 12:59 |
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Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini paylaştı. Türkiye Uzay Ajansı'ndan konuyla açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum, demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.

Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Birçok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil ve sarı) ile havadaki atımlar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur.

Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi ışık yayar: Sodyum (Na) atomları turuncu-sarı bir ışık verir. Demir (Fe) atomları sarı bir ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize kalsiyum (Ca+) atımları, atmosferik nitrojen (N2) ve oksijen atomları (O) ve molekülleri kırmızı bir ışık verirken mor bir renk tonunda görülebilirler.

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