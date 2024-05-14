Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli çiftçi kardeşlerim, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla toprağı işleyen kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Türk tiyatrosunun usta ismi Ayten Gökçer'i rahmetle yad ediyorum. Sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum.

ÇİFTÇİLERİMİZİN DESTEKLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Çiftçi kardeşlerimize demokrasimize verdiği katkıdan dolayı da minnettarız. 15 Temmuz'da birileri bankamatik kuyruklarına koşarken, benim çiftçi kardeşlerim darbecileri engellemek için mahsulleri ateşe verdi. Çiftçilerimizin cesaretini ve vatanperverliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye'yi vesayetten kurtarma mücadelemizi hep birlikte verdik.

YOĞUN MESAİ HARCADIK

Emek vermez, alınteri dökmez, gerekli yatırımı yapmazsanız toprak da size bakmaz. Türk tarımının çehresini değiştirebilmek, sorunlara kalıcı çözümler bulabilmek için yoğun mesai harcadık. Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için ciddi hibeler sağladık. Üretimin gelişmesi için son 21 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024 yılından şu ana kadara 45 milyar lira ödeme yaptık.

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'TARIM BİTTİ' DEMEK BÜYÜK BİR ART NİYETİN İŞARETİ

Türkiye'nin tartım politikası kötüleniyor. Bunlar çiftçilerimize hakarettir. Her ülke gibi bizim de bizim de sıkıntılarımız var. 'Tarım bitti demek' büyük bir art niyetin işaretidir.

DÜNYADA AÇIK ARA BİRİNCİ SIRADAYIZ

Tarımsal verilerin ülkemizin son 21 yılda nereden nereye geldiğini çok net ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Fındık, incir, kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara birinci sıradayız. Sebze üretiminde dünyada dördüncü sıradayız. Tarımsal hasılamızı 69,2 milyar dolara yükselttik.

KIRMIZI ET FİYATLARI: BURADA FIRSATÇILIK VAR

Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki suni fiyat artışını yakından takip ettik. Fahiş fiyat artışları sadece piyasa şartları ile ifade edilemez. Burada fırsatçılık vardır. Bu ürünlerin arz talep dengesini bozacak çıkar odakları piyasayı bozmakta. Milletin aşına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.

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HAYVANCILIKTA YENİ POLİTİKALAR

Devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecektir. Hayvancılıkta da şikayetleri giderecek yeni politikaları da yürürlüğe koyuyoruz. Hayvan hastalıklarıyla mücadele için yeni tedbirler alacağız. Anaç hayvan üretimini artıracağız. Tarım alanındaki yatırımlarımızı çok boyutlu şekilde sürdürüyoruz.

41 İLDE 60 ORGANİZE TARIM BÖLGESİ

Jeotermal, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynakların kullanılacağı organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 ilde 60 adet organize tarım bölgesinin yatırımlarını da hızlandırdık.

SU İSRAFINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Tüm planlarımızı gelecek 30 yılı dikkate alarak yapıyoruz. Sadece nüfusumuz değil turist sayımız da artıyor. 57 milyon yabancıyı misafir ettik geçen sene. Bu sene 60 milyonu aştık. Tarım ürünleri açısından talebin yükselmesine yol açacak bu. Devletler gıda konusunda daha çok korumacı davranmaya başladı. Dünya için tarım ikamesi mümkün olmayan sektör olmaya doğru ilerliyor. Politikalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Destekten faydalanan çiftçi sayısını artıracağız. Biz su zengini değiliz, tam aksine su fakiriyiz. Burada israfı ortadan kaldıracağız. Şehirlerimizin tarım alt yapısını daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz tarıma uygun olan her karış toprağımızı değerlendirmektir. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz yok. Kirletilecek tek bir karış toprağımız da yok. Gelecek nesillerin bizlere emaneti olan bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyorum.

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