İstanbul'da karda kayan araçların kaza anı kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Eyüpsultan’da başlayan kar yağışı yolları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Bazı araçlar ise karda ilerlemekte zorluk yaşadı. Ara sokakta kar nedeniyle kaymaya başlayan bir otomobil ise ilk önce bir otomobile çarptı. Çalışır durumda olan otomobil ise çarpmanın etkisiyle kaymaya başladı. Bir süre kayan otomobil daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.