Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD'da yer alan bilgilere göre; Balıkesir Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin saati 22.31 olarak açıklanırken derinliği 11.49 km olarak kaydedildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Bursa'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Balıkesir olduğunu belirtirken sarsıntının şiddetinin de 4.8 olduğunu açıkladı.

İLK AÇIKLAMA AFAD'DAN

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Balıkesir #ursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.

"ARKASINDAN 4.0'A VARACAK BİR ARTÇI OLMASI OLAĞANDIR"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüysüz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olan deprem Dursunbey'in biraz kuzeydoğusunda Kızılcadere köyünün kuzeyinde meydana gelen bir deprem. Bu bölgede bildiğimiz büyük deprem üretebilecek bir fay yok. Burada daha büyük bir deprem beklentimiz yok. Türkiye'de bilinen bilinmeyen çok sayıda deprem üretecek fay var. Bu da onlardan biri tarafından üretilmiş bir depremdir. Arkasından 4.0'a varacak bir artçı olması olağandır. Ama bu bölgede çok kötü bir yapı söz konusu değilse bir hasar olmayacaktır.